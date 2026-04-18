Nella notte, un forte boato ha scosso la zona di Casalpusterlengo, quando un commando ha fatto saltare lo sportello automatico di una filiale Unicredit. L’episodio si è verificato intorno alle prime ore e ha causato danni all’ingresso dell’istituto bancario. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco per le verifiche e i rilievi del caso. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita durante l’accaduto.

Casalpusterlengo (Lodi), 18 aprile 2026 – La tregua dei ladri bombaroli nel Lodigiano è finita. Nella notte, un boato assordante ha squarciato il silenzio di via Garibaldi, a pochi passi dal centro storico di Casalpusterlengo, dove un commando di professionisti ha preso d’assalto lo sportello automatico della Unicredit. La tecnica della “marmotta”. I malviventi sono tornati a colpire duro utilizzando la classica tecnica della "marmotta": lo sportello è stato saturato di esplosivo e fatto saltare in aria con una potenza tale da devastare completamente i locali interni della filiale. Il blitz, scattato in pieno centro, ha svegliato bruscamente i residenti della zona.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Boato assordante nella notte, commando fa saltare lo sportello Unicredit a Casalpusterlengo

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