Due feriti a colpi d’arma da fuoco nella notte tra Napoli e provincia

Da anteprima24.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra Napoli e la sua provincia si sono verificati due episodi di sparatoria che hanno coinvolto due persone ferite. La Polizia di Stato sta indagando sugli eventi e sta cercando di identificare gli autori degli spari. I due feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, ma le loro condizioni non sono ancora state rese note. Le autorità stanno esaminando le testimonianze e i reperti raccolti sulla scena.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato è sulle tracce degli autori di due ferimenti a colpi d’arma da fuoco, uno particolarmente grave, avvenuti nella notte tra Napoli e provincia: il primo riguarda un 28enne accompagnato all’ospedale Vecchio Pellegrini dl capoluogo partenopeo dove i sanitari hanno riscontrato una ferita alla gamba e un’altra all’addome. Il giovane è stato subito trasportato in sala operatoria e non ha potuto fornire una versione dell’accaduto. Su questa vicenda, dopo l’intervento della Squadra Volante, sta indagando la Squadra Mobile. L’altro ferimento, meno grave, è invece avvenuto a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, dove in via San Nullo un 40enne è stato colpito al braccio e alla mano.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Napoli, spari nella notte: due minori feriti a colpi di arma da fuoco. Ricoverati in ospedaleDue minori sono stati feriti la scorsa notte - intorno alle tre - lungo via ponte dei Francesi, direzione San Giovanni a Teduccio.

Uomo ferito con due colpi d’arma da fuoco nella notte a NapoliTempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 49 anni è stato ferito a colpi d’arma da fuoco.

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