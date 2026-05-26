Spara una freccia al petto di un uomo | Conosce la moglie La fiocina da sub e il giallo sull’agguato nel parcheggio – Il video

Un uomo di 59 anni è stato arrestato e si trova in carcere a Bergamo dopo aver sparato una freccia al petto di un uomo nel parcheggio di un supermercato. La freccia, una fiocina da sub, ha ferito la vittima, che conosceva la moglie dell’aggressore. Sul luogo sono stati trovati segni di un’aggressione avvenuta nel parcheggio e un video riprende l’evento. La relazione tra le persone coinvolte sarebbe legata a un passato professionale.

A legare l’uomo di 59 anni di Terno d’Isola, ora in carcere a Bergamo, e la coppia ferita ieri pomeriggio nel parcheggio dell’Iperal di Carvico sarebbe un passato professionale. Secondo L’Eco di Bergamo, l’arrestato in passato avrebbe avuto rapporti di lavoro con la donna, una 56enne che si trovava insieme al marito al momento dell’agguato. È su questa pista che si concentrano gli inquirenti per ricostruire il movente del colpo sparato con una fiocina da sub, ancora apparentemente oscuro per i carabinieri. Il 59enne è indagato per tentato omicidio. La vittima è stata operata e non sarebbe più in pericolo di vita. Cosa è successo nel parcheggio dell’Iperal: l’attimo prima del colpo. 🔗 Leggi su Open.online

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Uomo colpito da una freccia al petto mentre è nel parcheggio di un supermercatoUn uomo di 59 anni è stato ferito al petto da una freccia, che sarebbe stata lanciata da un’auto in corsa nel parcheggio di un supermercato.

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