Uomo colpito da una freccia al petto mentre è nel parcheggio di un supermercato

Da today.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 59 anni è stato ferito al petto da una freccia, che sarebbe stata lanciata da un’auto in corsa nel parcheggio di un supermercato. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 25 maggio, nel comune di Carvico, in provincia di Bergamo. L’uomo è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

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Un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da una sorta di freccia lanciata da un'auto in corsa. È successo nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 25 maggio, a Carvico, piccolo comune in provincia di Bergamo. Non è ancora del tutto chiaro cosa abbia effettivamente colpito l'uomo: le ipotesi vanno. 🔗 Leggi su Today.it

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