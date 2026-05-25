Uomo colpito da una freccia al petto mentre è nel parcheggio di un supermercato
Un uomo di 59 anni è stato ferito al petto da una freccia, che sarebbe stata lanciata da un’auto in corsa nel parcheggio di un supermercato. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 25 maggio, nel comune di Carvico, in provincia di Bergamo. L’uomo è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.
Un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da una sorta di freccia lanciata da un'auto in corsa. È successo nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 25 maggio, a Carvico, piccolo comune in provincia di Bergamo. Non è ancora del tutto chiaro cosa abbia effettivamente colpito l'uomo: le ipotesi vanno. 🔗 Leggi su Today.it
Notizie e thread social correlati
Carvico, passante colpito al petto da una freccia scagliata da un’auto in corsaUn uomo di 59 anni è stato ferito al petto da una freccia mentre si trovava nel parcheggio di un supermercato.
Leggi anche: Trafitto da una freccia nel parcheggio di un supermercato: ferito 59enne nel Bergamasco. Si cerca il responsabile
Temi più discussi: Colpito da una scarica di sassi, giovane climber precipita per 15 metri in parete: elisoccorso in azione; Dro, climber colpito da una scarica di sassi; Guidonia, incidente in una cava di travertino: operaio colpito da una lastra e trasportato al Gemelli; Sparatoria alla taverna, l’uomo colpito è morto.
Filobus colpito da una grossa pietra alla fermata in corrispondenza delle Naiadi. A lanciare il sasso sarebbe stato un uomo in bici #Pescara #Cronaca facebook
Lite e spari dopo una partita di calcetto a Torremaggiore, nel Foggiano. Un uomo è rimasto ferito lievemente dopo essere stato colpito con il calcio di una pistola. Indagano i carabinieri. x.com
[Schira] Allegri: Il mio futuro? In questo momento sono deluso e arrabbiato. Nessuno si aspettava una sconfitta del genere, ma purtroppo il calcio è così e dobbiamo accettarlo. Non ho assolutamente nulla da rimproverare ai ragazzi; hanno dato tutto in campo. reddit
Carvico (Bergamo), uomo colpito da un dardo scagliato da un'auto in corsa: in ospedaleEpisodio surreale a Carvico, nella Bergamasca. Nel pomeriggio di lunedì 25 maggio, un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un dardo lanciato da un'auto in corsa. A riportare la notizia è Il Gio ... msn.com
Carvico, colpito al petto da una freccia o una fiocina nel parcheggio dell'IperalUn'aggressione con molti punti oscuri è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi a Carvico. Alle 13.30 circa nel parcheggio dell'Iperal un uomo di 59 anni che era nel piazzale di via Conti insieme a un'a ... bergamo.corriere.it