Uomo colpito da una freccia al petto mentre è nel parcheggio di un supermercato

Notizia in breve

Un uomo di 59 anni è stato ferito al petto da una freccia, che sarebbe stata lanciata da un’auto in corsa nel parcheggio di un supermercato. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 25 maggio, nel comune di Carvico, in provincia di Bergamo. L’uomo è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.