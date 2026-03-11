Il club sta cercando di portare in squadra il portiere Ederson, considerato il preferito di Spalletti. La trattativa è in corso e si sta valutando una cifra precisa per l'eventuale acquisto. La società non ha ancora confermato ufficialmente l'accordo, ma le trattative continuano con interesse per definire i dettagli dell'operazione.

. C’è la forte concorrenza dell’Atletico Madrid. Il mercato della Juventus per il centrocampo ha un obiettivo prioritario: Ederson dell’ Atalanta. Il brasiliano è il vero sogno di Luciano Spalletti, che vede in lui l’interprete ideale per dare equilibrio e dinamismo alla manovra bianconera. La trattativa, tuttavia, si preannuncia come un duello internazionale, dato che l’Atletico Madrid si è già mosso con decisione per assicurarsi le prestazioni del mediano nerazzurro. Ne scrive Tuttosport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Nonostante la concorrenza dei Colchoneros, la Juventus non ha intenzione di mollare la presa, puntando sulla carta della scadenza contrattuale fissata al 2027. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ederson Juve, è lui il sogno di Spalletti e il club non lo molla: può arrivare per questa cifra

