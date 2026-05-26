Dopo il pareggio 2-2 contro il Torino, la Juventus si trova al sesto posto in classifica. L’allenatore ha commentato l’episodio riguardante il divieto di indossare colori bianconeri, definendolo assurdo. La partita ha rappresentato un punto di svolta per la squadra, che ha conquistato un punto importante in trasferta. La squadra continuerà a lavorare in vista delle prossime gare di campionato.

Il pareggio per 2-2 contro il Torino a Torino segna un punto di svolta per la Juventus di Luciano Spalletti, che resta ferma al sesto posto in classifica. Il tecnico del club bianconero ha affrontato le ripercussioni di un derby della Mole iniziato con oltre un’ora di ritardo per gli scontri avvenuti nel tardo pomeriggio, riflettendo su una stagione che ha la squadra restare fuori dalla Champions League. Luciano Spalletti ha aperto il suo intervento post-partita con un pensiero rivolto a un tifoso ricoverato in ospedale, inviando un abbraccio da parte sua, dei calciatori e della società. Il tecnico ha poi espresso forte disappunto per la decisione di vietare l’uso del colore bianconero in un settore dello stadio, definendo assurda la limitazione imposta anche ai bambini che volevano indossare una sciarpa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spalletti dopo il derby: “Vietare i colori bianconeri è assurdo

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