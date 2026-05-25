Il derby tra Torino e Juventus si conclude 2-2. Vlahovic segna, ma non basta ai bianconeri, che finiscono in Europa League. Durante la partita, scontri tra ultras fuori dallo stadio provocano un ferito grave. Nei minuti successivi, i tifosi ospiti chiedono di non proseguire la gara. La partita si svolge nel caos e con tensioni tra le due tifoserie.

Torino, 24 maggio 2026 - Il derby dell'assurdo fra Torino e Juventus va in archivio sul 2-2. Gli scontri fuori dallo stadio fra ultras causano un ferito grave: nei minuti successivi, i tifosi bianconeri presenti nel settore ospiti chiedono che non si giochi. Poi alla fine si decide di cominciare un'ora più tardi e allora i sostenitori della Vecchia Signora abbandonano l'impianto, seguiti da parte della Maratona. La doppietta di Vlahovic spinge Madama sul doppio vantaggio, prima della rimonta dei locali siglata da Casadei e Adams, con Locatelli e compagni già certi di non rientrare fra le prime quattro. Anche una vittoria infatti non sarebbe bastata alla truppa di Spalletti per strappare il pass per la prossima Champions League, alla luce dei successi di Roma e Como. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Torino-Juventus 2-2, il derby dell'assurdo: Vlahovic non basta, bianconeri in Europa League

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Doppietta Vlahovic, Torino Juve 0-2: i bianconeri ‘ipotecano’ la vittoria nel derbyDurante il match tra Torino e Juventus, il giocatore serbo ha segnato due gol, portando la squadra bianconera in vantaggio con un risultato di 2-0.

Temi più discussi: Torino-Juventus 2-2, pagelle e tabellino: Vlahovic cinico, Conceicao frizzante, Thuram solido, Casadei non molla, Adams decisivo; Serie A | Torino-Juventus | La partita; Serie A: 2-2 col Torino, Juventus sesta va in Europa League; Torino-Juventus, le formazioni ufficiali.

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