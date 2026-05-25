L’allenatore della Juventus ha dichiarato che la squadra lavorerà per diventare più competitiva. Ha anche commentato la decisione di vietare ai tifosi di indossare il colore bianco e nero allo stadio, definendola assurda. Queste affermazioni sono state rilasciate durante un’intervista a Dazn, in cui ha analizzato la recente partita contro il Torino. Nessun dettaglio su risultati o altre decisioni è stato fornito.

di Francesco Spagnolo Spalletti ai microfoni di Dazn ha analizzato la prestazione della sua Juve contro il Torino. Ecco cosa ha detto il tecnico bianconero. Le ultime. Nel post partita di Torino Juve, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco cosa ha detto. TENSIONE PRE PARTITA – « Intanto si dà un abbraccio al tifoso che è in ospedale da parte mia, di tutti i calciatori e della società Juventus, perché poi per forza mi torna in mente quella comunicazione che ho sentito ieri che vietare il bianconero in un settore dello stadio, mi sembra una decisione assurda, per gli sforzi che stiamo facendo per poter andare a creare presupposti migliori e un calcio sempre più forte, sentire che viene vietato a dei bambini di mettersi una sciarpa, mi pare strano e assurdo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Dazn: «Andremo a costruire una squadra competitiva. Assurdo vietare il bianconero allo stadio»

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