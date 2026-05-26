spal il danno e la beffa

La partita tra Spal e Ars sarà giocata a porte chiuse, senza tifosi. La decisione è stata comunicata dopo che la squadra emiliana ha subito un danno. La gara si terrà senza pubblico, sia in caso di passaggio del turno in finale playoff, sia per la prima partita del prossimo campionato. Nessun tifoso potrà assistere all'incontro, che si svolgerà in questa modalità.

Cornuti e mazziati, si diceva un tempo. Dopo il danno è arrivata anche la beffa: la Spal-Ars dovrà giocare a porte chiuse senza tifosi la prossima partita, quindi l’eventuale finalissima playoff in caso di passaggio del turno, o altrimenti la prima gara del prossimo campionato. E’ brusco, molto, troppo brusco il risveglio del lunedì. Più li si guarda e riguarda in slow motion, più i due gol annullati alla Spal appaiono va-li-dis-si-mi. E se si può anche accettare l’errore del guardalinee romano Forina sul primo, per via della rapidità dell’inserimento di Cozzari, sul secondo il collaboratore dell’arbitro non ha attenuanti. Parte regolarmente Cozzari sul tocco in profondità di Piccioni, Iglio è fuori dell’azione, e Barazzetta è tenuto in gioco di un metro da Pastore, steso a terra sulla linea dell’area piccola dopo essere inciampato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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