Spal sconfitta beffa | due gol validi annullati
Nella semifinale playoff allo stadio Mazza, la Spal ha subito una sconfitta con due gol validi annullati per fuorigioco che non risultavano esserlo. La squadra di Parlato ha visto così cancellate due reti considerate regolari, influendo sull’esito della partita. La Santegidiese si è aggiudicata il primo round del confronto.
La Santegidiese si aggiudica il primo round della semifinale playoff contro la Spal, ma nell’economia della gara dello stadio Mazza pesano come macigni due gol regolari annullati alla squadra di Parlato per fuorigioco inesistenti. Il tecnico napoletano lascia in tribuna l’acciaccato Senigagliesi, sostituendolo sul lato destro del tridente con Moretti. Per il resto, Luciani viene confermato tra i pali, con Giacomel che si accomoda in panchina. La prima occasione è per la Santegidiese: gli ospiti sfondano sulla sinistra, cross al centro per Dal Cason che stacca tra Casella e Mazzali ma colpisce centralmente sui guantoni di Luciani che respinge. Gli abruzzesi insistono: rimessa laterale di Pastore, velo di Dal Cason per Massetti e palla a lato di pochissimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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