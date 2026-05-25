Spal sconfitta beffa | due gol validi annullati

Notizia in breve

Nella semifinale playoff allo stadio Mazza, la Spal ha subito una sconfitta con due gol validi annullati per fuorigioco che non risultavano esserlo. La squadra di Parlato ha visto così cancellate due reti considerate regolari, influendo sull’esito della partita. La Santegidiese si è aggiudicata il primo round del confronto.