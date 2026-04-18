Rapina in banca a Napoli il danno e la beffa | scatta anche la truffa telefonica dei finti carabinieri

A Napoli si è verificata una rapina in banca, conosciuta come la “banca del buco”, avvenuta ieri pomeriggio. Dopo il furto, è stato segnalato un tentativo di truffa telefonica: un uomo si è finto un maresciallo dei carabinieri e ha chiamato una donna residente a Posillipo. La truffa è stata sventata prima che potesse avere successo.

Non bastava la beffa dei rapinatori, mancava quella dei truffatori, sventata, però. Dopo la rapina in banca a Napoli della cosiddetta “banca del buco” ieri pomeriggio un individuo, qualificandosi come maresciallo dei carabinieri, ha contattato telefonicamente una signora di Posillipo. L’uomo ha riferito alla donna di essere impegnato nelle indagini relative alla rapina avvenuta a Piazza medaglie d’oro nell’Istituto bancario Credit agricole. Rapina in banca a Napoli, la tentata truffa agli anziani. Voleva sapere se la vittima avesse in casa gioielli e contanti. Il tutto è avvenuto tramite lo spoofing e quindi sullo smartphone della donna compariva il numero della Stazione Carabinieri.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Rapina in banca a Napoli, il danno e la beffa: scatta anche la truffa telefonica dei finti carabinieri Notizie correlate Rapina in banca a Napoli, dentro il cunicolo scavato sotto il caveau: la video-ricostruzione 3D dei carabinieriHanno scavato un cunicolo partendo dal sistema fognario per passare esattamente sotto il caveau. Leggi anche: «La sua auto usata in una rapina»: ma è una truffa di finti carabinieri Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Rapina in banca a Napoli, banditi a colpo sicuro sulle cassette: ipotesi talpa interna; Napoli, rapina ad una filiale di 'Credit Agricole': cosa è successo; Ore 14 Sera - Rapina a Napoli: le immagini delle cassette di sicurezza svuotate e la rabbia dei clienti - Video; Napoli, rapina in banca con 25 ostaggi: caccia alla 'banda del buco'. Al vaglio immagini telecamere. Rapina in banca a Napoli: oltre 40 cassette di sicurezza trafugate. Rapinatori con la maschera di The RockIn diretta da Napoli le ultime notizie sulla rapina alla Credit Agricole di piazza Medaglie d'oro all'Arenella del 16 aprile ... fanpage.it Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole, ostaggi liberati dai carabinieri: criminali in fuga dalle fogneRapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, liberati gli ostaggi. Banda fuggita tramite rete fognaria ... virgilio.it “Ciao Francesco, un simpatico video per sdrammatizzare sulla triste vicenda della rapina in banca”. Video di Napoli Centrale - facebook.com facebook La rapina da film a Napoli, caccia a una banda di professionisti. Due gruppi, uno entrato dalle fogne, hanno svuotato decine di cassette di sicurezza #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… x.com