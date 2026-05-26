Space Factory l’Italia all’avanguardia nella ricerca spaziale Biopharma e Life Sciences in condizioni di microgravità

La missione spaziale ORION 2 si è conclusa. È stata lanciata con successo dalla base spaziale di Cape Canaveral alle ore 00 di oggi. La missione, dedicata alla ricerca biopharma e alle scienze della vita in condizioni di microgravità, coinvolge l’Italia, che si conferma all’avanguardia in questo settore. Non sono stati riportati dettagli aggiuntivi sui risultati o sulle operazioni svolte durante la missione.

La missione spaziale ORION 2 si è conclusa ufficialmente. Al lancio, avvenuto con successo dalla base spaziale di Cape Canaveral alle ore 00.05 (ora italiana) di sabato, 16 maggio, sono seguiti 7 giorni di sperimentazione a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). L’esperimento ORION 2, finanziato dall’ Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e ideato dal team del Dipartimento B.E.S.S.A. dell’Università La Sapienza di Roma coordinato dal Prof. Mariano Bizzarri, si è svolto nel MiniLab 1.0, un mini-laboratorio ideato e realizzato dalla società ALI S.p.A. del Gruppo Space Factory. Al termine della sperimentazione il MiniLab 1.0 verrà recuperato dal modulo orbitale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Inside the Mazzer Factory: How the Worlds Most Reliable Grinders are Made

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