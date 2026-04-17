Mercoledì sera, presso la sede dell'Italian Trade Agency a New York, il Trentino ha incontrato gli investitori americani per presentare le proprie attività. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e di aziende del territorio, con un focus sulle innovazioni in ambito di scienze della vita e sulla ricerca. È la prima volta che il Trentino si presenta ufficialmente in questa cornice internazionale per promuovere progetti e collaborazioni.

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Mercoledì sera, nella sede dell'Italian Trade Agency (ICE), il Trentino si è presentato agli investitori americani. Non una semplice vetrina territoriale, ma la dimostrazione concreta di un modello integrato capace di coniugare ricerca scientifica, sviluppo industriale e qualità della vita. Promosso da Trentino Sviluppo, l'incontro ha offerto una lettura strategica dell'ecosistema dell'innovazione della Provincia Autonoma, con un focus particolare sulle Life Sciences, uno dei settori più avanzati e competitivi a livello globale. Ad aprire e guidare la serata è stata la giornalista Francesca Forcella, che...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trentino innovatore a New York, da Life Sciences a sfida globale della ricerca

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