Biopharma in orbita Napoli hub della sperimentazione | il ministro Schillaci in visita a Space Factory

Il ministro della Salute ha visitato oggi la sede del gruppo Space Factory a Napoli, in via E. Durante l'incontro, sono state illustrate le attività dell'azienda nel settore biopharma e le sperimentazioni in corso. La visita fa parte di un approfondimento sulle iniziative italiane legate alla ricerca e allo sviluppo nel campo delle biotecnologie. Nessuna comunicazione ufficiale ha fornito dettagli sulle eventuali collaborazioni o progetti futuri.

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha visitato oggi la sede del gruppo Space Factory a Napoli, in via E. Gianturco 31, realtà specializzata nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie innovative per il rientro di piattaforme dallo spazio e per la gestione di esperimenti biopharma e life sciences in orbita attraverso minilaboratori intelligenti proprietari, i MiniLab. La sede del gruppo si estende su una superficie di 3.000 metri quadrati e comprende uffici, laboratori, aree espositive e strutture dedicate alle attività di ricerca e sviluppo. Dalle missioni sulla Iss alle nuove frontiere della ricerca. Tra il 2021 e il 2024 Space Factory ha condotto con successo cinque missioni spaziali.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Corea del Sud–Campania, asse spaziale: l’Ambasciatore Kim Choon-Goo in visita a Space Factory Space economy: il potere nell’orbitadi Annamaria Spina Non è più soltanto la curiosità a spingerci verso il cielo…lo spazio è diventato il terreno su cui si gioca una delle partite più... Approfondimenti e contenuti Italia all’avanguardia in sperimentazione biopharma in orbita: Schillaci visita polo napoletano Space FactoryNapoli - Il Ministro della Salute, Prof. Orazio Schillaci, ha visitato oggi la sede del Gruppo Space Factory a Napoli, in Via E. Gianturco 31, riconoscendo il ... cronachedellacampania.it Il ministro Schillaci visita la sede del Gruppo Space Factory a NapoliIl ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha fatto visitato oggi a Napoli alla sede del Gruppo Space Factory, realtà specializzata nella progettazione e sviluppo di tecnologie innovative per il rien ... ansa.it