Dopo una settimana in albergo scappano senza pagare il conto da 1.400 euro | denunciata un' intera famiglia

Una famiglia è stata denunciata dai carabinieri di Parma Oltretorrente dopo aver lasciato un albergo senza saldare un conto di 1.400 euro, poco dopo aver trascorso una settimana nella struttura. I militari, al termine di un'accurata attività investigativa, hanno individuato e denunciato i tre componenti del nucleo familiare presso la Procura locale. La vicenda si è conclusa con l'identificazione dei responsabili e l'avvio delle procedure legali.

Nei giorni scorsi, a conclusione di una tempestiva attività investigativa, i carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica tre persone unite da vincolo familiare. Si tratterebbe di un 18enne, di una 50enne italiana e di un 45enne di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Scappano senza pagare il conto della vacanza da 650 euro (e non è la prima volta)Montegranaro (Fermo), 13 marzo 2026 – Scappano senza pagare dopo la vacanza trascorsa in una struttura ricettiva nel Fermano: denunciati due uomini e...

Fanno aperitivo al bar, poi scappano senza pagare il contoSono entrati, come normali clienti, all'interno di un bar della zona dell'Esselunga di via Traversetolo.

Temi più discussi: Perché i cattolici e gli ortodossi celebrano la Pasqua in date diverse; Influenza aprile 2026: che sintomi provoca? Quanto dura e cosa prendere; Virus intestinale aprile 2026 in bambini e adulti: sintomi e altro; Attestati agli studenti di Enaip dopo la settimana in Spagna.

Temptation Island, Lucia Ilardo svela: Dopo il programma, per una settimana chiusa in casa per i commenti negativiL'ex protagonista di Temptation Island, Lucia Ilardo, ha rivelato che dopo i commenti negativi letti su di lei al termine dell'esperienza nel docu-reality ha vissuto un periodo difficile, tanto da non ... comingsoon.it

Sud-Est, dopo una settimana di proteste vincono i lavoratori: stop ai nuovi turni degli autistiDopo una settimana di proteste che hanno messo in ginocchio il trasporto dei pendolari, Ferrovie Sud-Est è costretta a capitolare: stop al nuovo modello organizzativo che sarebbe dovuto entrare in ... lagazzettadelmezzogiorno.it

La Stampa. . Giorgia Meloni è intervenuta al Senato per la prima volta dopo il ko del referendum sulla Giustizia. "Il voto contiene un segnale che non vogliamo ignorare ma usare in positivo - ha spiegato - perché un 'Sì' ti conferma ma un 'No' ti riaccende. Il rifiut - facebook.com facebook

Molise, riaperta la linea ferroviaria adriatica dopo la frana di Petacciato x.com