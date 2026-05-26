Spaccatura nel cdx dopo exploit Futuro Nazionale a Vigevano Vannacci contro FI | Partito eterodiretto da denaro ed editoria

Notizia in breve

Il leader di Futuro Nazionale ha commentato il risultato ottenuto a Vigevano, definendo il partito come eterodiretto da interessi di denaro ed editoria. La sua dichiarazione ha causato una spaccatura all’interno del centrodestra, con una critica rivolta a Forza Italia. La discussione si concentra sul ruolo e l’indipendenza dei partiti nel contesto politico locale e nazionale.