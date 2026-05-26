Spaccatura nel cdx dopo exploit Futuro Nazionale a Vigevano Vannacci contro FI | Partito eterodiretto da denaro ed editoria

Da ilgiornaleditalia.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il leader di Futuro Nazionale ha commentato il risultato ottenuto a Vigevano, definendo il partito come eterodiretto da interessi di denaro ed editoria. La sua dichiarazione ha causato una spaccatura all’interno del centrodestra, con una critica rivolta a Forza Italia. La discussione si concentra sul ruolo e l’indipendenza dei partiti nel contesto politico locale e nazionale.

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Il leader di Futuro Nazionale ha celebrato il risultato ottenuto nella città pavese con parole che di fatto spaccano il centrodestra. “Vigevano: buona la prima! Gli altri partiti parlano, scrivono articoli, fanno scendere in campo Marina Berlusconi che dimostra come Forza Italia sia un partito etero. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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