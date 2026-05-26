Vannacci all’attacco di Forza Italia Al Fatto dice | Marina Berlusconi non ci vuole in coalizione? Partito eterodiretto dal denaro e dall’editoria

Da ilfattoquotidiano.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vannacci ha attaccato Forza Italia, dichiarando che Marina Berlusconi non desidera una nostra presenza in coalizione. Secondo lui, il partito sarebbe controllato dal denaro e dall’editoria. Mentre afferma di voler discutere di Futuro nazionale, non ha evitato di criticare gli altri partiti di centrodestra. Le sue parole sono state rilasciate al quotidiano “Il Fatto”.

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Dice di voler parlare di Futuro nazionale, intanto però non manca di criticare gli altri partiti di centrodestra. Forza Italia, soprattutto. Ma anche Noi Moderati di Maurizio Lupi, i cui “latrati non arrivano nemmeno all’1%”. E la Lega, certo, seppur senza citare il vecchio sodale, Matteo Salvini. Ma quando alza gli occhi al cielo, prendendolo in giro sulle elezioni anticipate, è a lui che si riferisce. È il segno che all’interno della coalizione che sostiene il governo, Roberto Vannacci dà più di un grattacapo. E lui, non avendo ruoli, se non la guida del partito che nascerà ufficialmente tra 20 giorni, ha gioco facile a sparare bordate. Non ha niente da perdere e tutto da guadagnare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Vannacci all’attacco di Forza Italia. Al Fatto dice: “Marina Berlusconi non ci vuole in coalizione? Partito eterodiretto dal denaro e dall’editoria”
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