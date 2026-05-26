Vannacci ha attaccato Forza Italia, dichiarando che Marina Berlusconi non desidera una nostra presenza in coalizione. Secondo lui, il partito sarebbe controllato dal denaro e dall’editoria. Mentre afferma di voler discutere di Futuro nazionale, non ha evitato di criticare gli altri partiti di centrodestra. Le sue parole sono state rilasciate al quotidiano “Il Fatto”.

Dice di voler parlare di Futuro nazionale, intanto però non manca di criticare gli altri partiti di centrodestra. Forza Italia, soprattutto. Ma anche Noi Moderati di Maurizio Lupi, i cui “latrati non arrivano nemmeno all’1%”. E la Lega, certo, seppur senza citare il vecchio sodale, Matteo Salvini. Ma quando alza gli occhi al cielo, prendendolo in giro sulle elezioni anticipate, è a lui che si riferisce. È il segno che all’interno della coalizione che sostiene il governo, Roberto Vannacci dà più di un grattacapo. E lui, non avendo ruoli, se non la guida del partito che nascerà ufficialmente tra 20 giorni, ha gioco facile a sparare bordate. Non ha niente da perdere e tutto da guadagnare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vannacci all’attacco di Forza Italia. Al Fatto dice: “Marina Berlusconi non ci vuole in coalizione? Partito eterodiretto dal denaro e dall’editoria”

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