Torregalli nella notte raffica di spaccate su auto nel parcheggio | la UILFPL chiede le telecamere

Nella notte, nel parcheggio dell’ospedale di Torregalli, si sono verificati almeno sei o sette episodi di spaccate su auto, con i finestrini rotti. I danni sono stati compiuti con strumenti da taglio e il furto, di scarso valore, ha comunque causato notevoli disagi a chi si reca in ospedale per lavoro. La UILFPL ha richiesto l’installazione di telecamere di sorveglianza.

Finestrini rotti e pochi spiccioli rubati. Il sindacato: “Indignazione altissima, servono soluzioni immediate e un tavolo con tutti gli attori”. Ancora una notte di vandalismi al parcheggio dell'ospedale di Torregalli. Sarebbero almeno 6-7 le auto danneggiate con finestrini rotti; il furto avrebbe fruttato pochi spiccioli, ma i danni e l’allarme tra chi raggiunge l’ospedale per lavorare restano elevati. Sull’episodio interviene la UILFPL, che da tempo chiede misure strutturali per mettere in sicurezza l’area di sosta, a partire da recinzione e videosorveglianza. “La UILFPL è da anni che chiede che il parcheggio di Torregalli sia recintato e dotato di telecamere. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Leggi anche: Maxi incendio nella notte ad Alghero: 14 auto in fiamme nel parcheggio vicino all’aeroporto Leggi anche: Furti di marmitte alle auto nel parcheggio dell'ospedale: "Almeno 3 casi, servono telecamere"