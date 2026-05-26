Negli ultimi giorni, Soundcore ha annunciato le nuove Liberty 5 Pro, auricolari wireless dotati di chip AI integrato. Questi dispositivi offrono chiamate con qualità cristallina e tecnologia di cancellazione del rumore di livello superiore. La funzione di cancellazione del rumore attiva e il chip AI sono progettati per migliorare l’esperienza audio e la qualità delle conversazioni. La presentazione si rivolge a utenti che cercano prestazioni elevate sia per l’ascolto che per le chiamate.

Negli scorsi giorni Soundcore, il brand dedicato ai prodotti audio e video premium di Anker Innovations, ha annunciato due nuove cuffie true wireless con cancellazione del rumore di fascia alta che puntano ad offrire massima chiarezza in chiamata, anche in ambienti rumorosi, ed una cancellazione del rumore di livello superiore grazie all’adozione del nuovo chip AI Thus, sviluppato da Anker stessa. Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto la possibilità di provare in anteprima le Soundcore Liberty 5 Pro, e possiamo dire fin da subito che nel complesso ci troviamo di fronte ad un prodotto in grado di scontrarsi tranquillamente con i prodotti di pari fascia dei brand più blasonati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Soundcore Liberty 5 Pro: grazie al chip AI integrato chiamate cristalline e cancellazione del rumore da primi della classe

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soundcore Liberty 5 Pro Max: Are These Actually Worth It

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