WhatsApp prepara la cancellazione del rumore per le chiamate su Android

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione di cancellazione del rumore destinata alle chiamate su dispositivi Android. La novità mira a migliorare la qualità delle conversazioni vocali e video, offrendo un’esperienza più chiara durante le chiamate. Questa funzionalità è attualmente in fase di sviluppo e non è ancora disponibile per gli utenti.

WhatsApp sta sviluppando una nuova funzione di cancellazione del rumore per migliorare la qualità delle chiamate vocali e video su dispositivi Android. L’aggiornamento, segnalato da WABetaInfo, è stato individuato nella beta Android 2.26.11.8 disponibile sul Google Play Store, dove compare un’apposita opzione dedicata. La tecnologia è in grado di riconoscere i suoni indesiderati e ridurli in tempo reale, dando priorità alla voce. Tra i rumori filtrati rientrano traffico, vento e conversazioni di sottofondo, con l’obiettivo di rendere l’audio più nitido in ambienti rumorosi senza interventi manuali continui. Attualmente, su Android WhatsApp non integra alcun filtro del rumore: i suoni di fondo possono quindi risultare più evidenti durante le chiamate. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - WhatsApp prepara la cancellazione del rumore per le chiamate su Android Articoli correlati Bowers & wilkins px8 s2 le migliori cuffie di lusso con cancellazione attiva del rumoreIl Bowers & Wilkins Px8 S2 si propone come flagship all’interno della gamma dell’azienda, con una cura artigianale dei materiali, supporto lossless e... Bose quietcomfort prezzo 229 dollari: cuffie con cancellazione del rumore comode e leggerenelle offerte tech odierne, le bose quietcomfort emergono come scelta affidabile per chi cerca una cancellazione attiva del rumore di alto livello e...