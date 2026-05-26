A Merlino, un candidato sostenuto dalla coalizione di centrodestra ha vinto le elezioni comunali, ottenendo la maggioranza dei voti. Nel Lodigiano, si sono svolte anche elezioni a Borgo, dove è stato confermato il sindaco uscente, con una lista di maggioranza. Le consultazioni si sono svolte domenica e lunedì, coinvolgendo i cittadini di entrambi i comuni. Nessun altro dettaglio sui risultati o sui partecipanti è stato comunicato.

Due nuovi sindaci nel Lodigiano, dopo le elezioni di domenica e lunedì. A Merlino, borgo chiamato alle urne dopo la fase commissariale guidata dal viceprefetto aggiunto Antonella D’Amico, arrivata dopo lo scioglimento del Consiglio comunale seguito alle dimissioni in blocco di dieci consiglieri, è stato eletto Giuliano Sottoriva (foto sopra), avvocato di 48 anni, che guidava la lista “Uniti per il futuro di Merlino” e ha ottenuto 551 voti. I votanti in paese sono stati 578 (il 46,80% dei 1.235 aventi diritto), le schede nulle sono state 14 e le bianche 13. L’unico scoglio che doveva superare era il quorum del 40% dei votanti e del 50% delle preferenze ricevute e l’ha superato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sottoriva vince a Merlino. A Borgo torna Buonsante

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Valenza, Merlino torna in campo: mossa strategica per ZaioA Valenza, Merlino è tornato in campo come capolista di Fratelli d'Italia per sostenere la candidatura di Alessia Zaio.

A Borgo San Lorenzo torna FiorinfieraA Borgo San Lorenzo si svolge la tredicesima edizione di Fiorinfiera, la Mostra Mercato dedicata a piante e fiori.

Argomenti più discussi: Sottoriva vince a Merlino. A Borgo torna Buonsante; A Borgo Buonsante vince per 79 voti, a Merlino l’elezione quasi scontata di Giuliano Sottoriva, a Miradolo trionfa la ricandidata Callegari (Lega); Elezioni comunali: votanti in calo a Merlino, Borgo e Miradolo; Elezioni comunali 2026 in provincia di Lodi, i risultati e i sindaci eletti.