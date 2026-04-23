Valenza Merlino torna in campo | mossa strategica per Zaio

A Valenza, Merlino è tornato in campo come capolista di Fratelli d'Italia per sostenere la candidatura di Alessia Zaio. La sua presenza coincide con le fasi finali della campagna elettorale, e si è recato nella città per partecipare a eventi pubblici e incontri con gli elettori. La sua candidatura è stata annunciata ufficialmente nelle scorse settimane, e ora si concentra sulla mobilitazione del partito locale.

? Cosa sapere Merlino torna capolista Fratelli d'Italia a Valenza per sostenere la candidatura di Alessia Zaio.. La mossa punta a consolidare il centrodestra basandosi sul bilancio in avanzo dell'amministrazione.. Il centrodestra di Valenza si ricompone con il ritorno di Merlino come capolista di Fratelli d’Italia per sostenere la candidatura di Zaio in vista delle prossime amministrative. Le pedine del palazzo si muovono con precisione chirurgica nei corridoi della politica locale. Merlino, che ha gestito i conti della città e le attività sportive nell’ultima giunta, rientra ufficialmente in campo. La sua scelta non è un semplice movimento tattico, ma punta a consolidare la coalizione attorno alla figura di Alessia Zaio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valenza, Merlino torna in campo: mossa strategica per Zaio Notizie correlate Via libera del Comune alla gigafactory di batterie Eni: «Valenza strategica per il territorio»Via libera dal Comune di Brindisi al progetto della gigafactory per la produzione di batterie di Eni Storage System. Meloni nel Golfo, la mossa strategica sull’energiaIl viaggio lampo in Medio Oriente della presidente del Consiglio Giorgia Meloni non è soltanto una visita istituzionale, ma una scelta politica...