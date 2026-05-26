Sottopasso rotatoria e addio semafori | così cambia uno dei punti più trafficati della provincia di Como
L’intervento sul nodo di Arosio lungo la SP32, noto come Novedratese, è entrato in fase operativa dopo anni di attese. Sono stati realizzati un sottopasso, una rotatoria e sono stati eliminati i semafori, modificando uno dei punti più trafficati della provincia di Como. La nuova configurazione mira a migliorare il flusso veicolare e la sicurezza dell’area. I lavori sono stati completati e la viabilità è stata riaperta secondo le nuove disposizioni.
Dopo anni di attese, il maxi intervento sul nodo di Arosio lungo la SP32, conosciuta come la Novedratese entra finalmente nella fase operativa. La provincia di Como ha infatti aggiudicato la gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori destinati a trasformare uno dei tratti. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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