Sottopasso rotatoria e addio semafori | così cambia uno dei punti più trafficati della provincia di Como

Notizia in breve

L’intervento sul nodo di Arosio lungo la SP32, noto come Novedratese, è entrato in fase operativa dopo anni di attese. Sono stati realizzati un sottopasso, una rotatoria e sono stati eliminati i semafori, modificando uno dei punti più trafficati della provincia di Como. La nuova configurazione mira a migliorare il flusso veicolare e la sicurezza dell’area. I lavori sono stati completati e la viabilità è stata riaperta secondo le nuove disposizioni.