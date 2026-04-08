Una nuova rotatoria metterà in sicurezza uno degli incroci più trafficati del territorio

A partire dalla metà di aprile sono iniziati i lavori per la costruzione di una rotatoria in un incrocio molto trafficato del territorio, situato tra via Roma, via Montegrappa e via Verdi. L’intervento fa parte di un progetto più ampio volto a migliorare la sicurezza della viabilità e a sistemare il centro cittadino di San Giorgio delle Pertiche. La nuova rotatoria sarà realizzata per sostituire l’incrocio esistente.

Iniziano a cavallo di metà aprile i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria tra via Roma, via Montegrappa e via Verdi, nell’ambito di un più ampio intervento di messa in sicurezza della viabilità e sistemazione del centro cittadino di San Giorgio delle Pertiche. Si tratta di un’opera. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Made in Abyss, annunciata una nuova trilogia cinematografica di uno degli anime più dark degli ultimi anni Pievaiola, più sicurezza. L’incrocio di Agello diventerà una rotatoriaBuone notizie sul fronte sicurezza stradale per le migliaia di automobilisti e pendolari che ogni giorno percorrono la strada regionale Pievaiola. Temi più discussi: Una nuova rotatoria tra la SS 9 via Emilia e la Provinciale 29 via Lugo; Montebelluna, cantiere per la rotatoria di Posmon: modifiche alla viabilità; Parte il cantiere per la nuova rotatoria, chiudono viale Da Vinci e via D'Avia; Faenza, si parte con la nuova rotatoria tra la via Emilia e via Lugo, entro il 2026 terminata. Una nuova rotatoria tra la SS 9 via Emilia e la provinciale 29 via LugoÈ uno degli snodi più trafficati del territorio. Inizio lavori previsto per maggio: il cantiere non comporterà interruzione della circolazione ... msn.com Nuova rotonda, attesa finita. Partiti i lavori in via Milano: Fondamentali per la sicurezzaLavori in corso a Turbigo per la nuova rotonda su via Milano all’incrocio con via Patrioti e via Dante dopo che l’ultima riunione fra i tecnici di Anas, quelli del Comune e la Polizia locale prima ... ilgiorno.it Sono state introdotte a Lariano o modifiche alla viabilità su Via Urbano IV, dove è stata recentemente realizzata una nuova rotatoria all’incrocio con Via del Cimitero #castellinotizie - facebook.com facebook Nuova rotatoria sulla #SS19 “delle Calabrie” a Polla (SA) Ultimati i lavori: investimento da 1,2 mln € per più sicurezza e fluidità del traffico #Anas #Campania #Viabilità #SicurezzaStradale x.com