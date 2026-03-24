Addio a Gino Paoli uno dei più grandi cantautori della musica italiana

Oggi si comunica la scomparsa di Gino Paoli, uno dei principali cantautori della musica italiana del secondo Novecento. La notizia, diffusa dalla famiglia, segna la fine di una carriera che ha contribuito significativamente alla scena musicale del paese. La sua figura ha lasciato un'impronta importante nel panorama della musica italiana, con canzoni e brani che sono rimasti nel tempo.