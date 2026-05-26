Sotto il cielo di Roma con Zeroclacare | il nostro viaggio all’evento Due Spicci al Circo Massimo

Da nerdpool.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Circo Massimo di Roma si è svolto l’evento “Due Spicci” con Zeroclacare, organizzato da Netflix. La manifestazione ha attirato numerosi partecipanti e ha portato sotto il cielo romano un’atmosfera vivace e coinvolgente. La location storica ha fatto da sfondo a un evento che ha visto la presenza di pubblico e di rappresentanti dell’azienda. L’area si è riempita di attività e intrattenimento, creando un’atmosfera unica nel suo genere.

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Il Circo massimo di Roma non è un posto come un altro, e quando Netflix decide di fare le cose in grande, l’impatto visivo non può che essere monumentale. Domenica sera, la storica cornice romana si è trasformata nel cuore pulsante della community di Zerocalcare per il lancio dell’attesissima serie “ Due Spicci ” (di cui potete già leggere la nostra recensione completa in anteprima qui ). Tra schermi giganti, un allestimento scenografico pazzesco curato nei minimi dettagli e un’affluenza a dir poco mostruosa, noi di NerdPool c’eravamo, infilandoci fin dietro le quinte per raccontarvi come è andata. Un Circo massimo formato sala giochi per sbloccare la serie. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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© Nerdpool.it - Sotto il cielo di Roma con Zeroclacare: il nostro viaggio all’evento “Due Spicci” al Circo Massimo
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Temi più discussi: Siamo stati al Circo Massimo per il grande evento di Due Spicci, la nuova serie Netflix di Zerocalcare; La serie Due spicci di Zerocalcare parla a una generazione a cui è stato impedito di diventare adulti; La sala giochi di Zerocalcare: così il Circo Massimo ha sbloccato Due Spicci; Zerocalcare fa la storia: 10.000 persone al Circo Massimo per Due Spicci (con Coez, Giancane e Rancore a sorpresa).

due spicci sotto il cielo diDue Spicci di Zerocalcare su Netflix, orario di uscita e cosa sapere sulla nuova serieDue Spicci di Zerocalcare esce su Netflix il 27 maggio 2026 alle 9:00. La serie ha 6 episodi disponibili subito. napolike.it

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