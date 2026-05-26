Sotto il cielo di Roma con Zeroclacare | il nostro viaggio all’evento Due Spicci al Circo Massimo

Notizia in breve

Al Circo Massimo di Roma si è svolto l’evento “Due Spicci” con Zeroclacare, organizzato da Netflix. La manifestazione ha attirato numerosi partecipanti e ha portato sotto il cielo romano un’atmosfera vivace e coinvolgente. La location storica ha fatto da sfondo a un evento che ha visto la presenza di pubblico e di rappresentanti dell’azienda. L’area si è riempita di attività e intrattenimento, creando un’atmosfera unica nel suo genere.