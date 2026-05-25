Due spicci diecimila persone al Circo Massimo per Zerocalcare I fan | È il re di Roma dopo Totti

A oltre diecimila persone si è svolto un evento con Zerocalcare al Circo Massimo. L'artista ha partecipato a un incontro pubblico, esprimendo il suo disagio per il caldo indossando una felpa. I fan lo hanno definito come il “re di Roma dopo Totti”. L’affluenza ha coinvolto un vasto pubblico, con molte persone presenti per ascoltare l’autore e vedere il suo intervento.

“C'è caldo, mi sono messo la felpa per solidarietà. È la mia coperta di linus quando sono agitato”. Michele Rech, in arte Zerocalcare, non nasconde il suo sincero disagio (che tanto lo caratterizza) neanche davanti a più di diecimila persone.Giovani e meno giovani, romani e fuorisede, hanno. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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