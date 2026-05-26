Al Circo Massimo di Roma si è svolto l’evento “Due Spicci” con Zerocalcare, organizzato da Netflix. La location è stata allestita con grande cura, creando un’atmosfera coinvolgente sotto il cielo romano. Numerosi spettatori hanno partecipato, attirando l’attenzione con la presenza del fumettista e le attività proposte. L’evento ha richiamato un pubblico vario, interessato alla performance e alle iniziative legate al progetto.

Il Circo massimo di Roma non è un posto come un altro, e quando Netflix decide di fare le cose in grande, l’impatto visivo non può che essere monumentale. Domenica sera, la storica cornice romana si è trasformata nel cuore pulsante della community di Zerocalcare per il lancio dell’attesissima serie “ Due Spicci ” (di cui potete già leggere la nostra recensione completa in anteprima qui ). Tra schermi giganti, un allestimento scenografico pazzesco curato nei minimi dettagli e un’affluenza a dir poco mostruosa, noi di NerdPool c’eravamo, infilandoci fin dietro le quinte per raccontarvi come è andata. Un Circo massimo formato sala giochi per sbloccare la serie. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Sotto il cielo di Roma con Zerocalcare: il nostro viaggio all’evento “Due Spicci” al Circo Massimo

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Temi più discussi: Siamo stati al Circo Massimo per il grande evento di Due Spicci, la nuova serie Netflix di Zerocalcare; La serie Due spicci di Zerocalcare parla a una generazione a cui è stato impedito di diventare adulti; La sala giochi di Zerocalcare: così il Circo Massimo ha sbloccato Due Spicci; Zerocalcare fa la storia: 10.000 persone al Circo Massimo per Due Spicci (con Coez, Giancane e Rancore a sorpresa).

Due Spicci di Zerocalcare su Netflix, orario di uscita e cosa sapere sulla nuova serieDue Spicci di Zerocalcare esce su Netflix il 27 maggio 2026 alle 9:00. La serie ha 6 episodi disponibili subito. napolike.it

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