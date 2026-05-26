Un uomo ha dichiarato di vivere con il senso di colpa per non aver salvato una ragazza di 24 anni, deceduta durante una sessione di bondage. Ha riferito di aver pensato al suicidio, dopo l’incidente avvenuto durante un gioco erotico. La ragazza ha perso la vita mentre partecipava a una pratica di bondage, che si è conclusa tragicamente. La vicenda è stata resa nota durante un’intervista televisiva.

Un gioco erotico finito in tragedia, quando la 24enne Paola Caputo muore durante una sessione di bondage. Una storia che sconvolse l’Italia e che questa sera su Rai 2, per la prima volta dopo anni di silenzio, torna al centro dell’attenzione a Belve Crime, nell’intervista di Francesca Fagnani a Soter Mulè, l’ingegnere romano condannato in via definitiva per omicidio colposo per la morte della ragazza. La conduttrice ripercorre, passaggio dopo passaggio, la notte del 9 settembre 2011, quando Mulè, la Caputo e un’altra ragazza decidono di provare “una pratica più complessa del bondage”, con i corpi delle ragazze sospesi da terra e “le corde intorno al collo, cosa che non si fa mai perché è troppo pericolosa”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Soter Mulè a Belve Crime: “Vivo nel senso di colpa di non aver salvato Paola. Ho pensato al suicidio”

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