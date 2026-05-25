L’ingegnere romano condannato per omicidio colposo ha raccontato a Belve Crime la notte in cui un gioco erotico si è trasformato in tragedia, portando alla morte di una donna. Ha descritto il senso di colpa che lo accompagna e ha ammesso di aver pensato più volte al suicidio. La sua testimonianza si concentra sugli eventi che hanno portato alla tragica conclusione di quella sera.

L’ingegnere romano, condannato in via definitiva per omicidio colposo, ha ripercorso la notte tra il 9 e il 10 settembre 2011, quando Paola Caputo, originaria del Salento, perse la vita durante una sessione di shibari, la pratica di bondage giapponese che prevede l’immobilizzazione del corpo con corde. Secondo la ricostruzione processuale, quella sera Soter Mulè, Paola Caruso e un’altra ragazza avrebbero deciso di sperimentare una forma di bondage più complessa del solito, con sospensioni da terra e corde anche attorno al collo. Soter Mulè inizialmente tenta di ridimensionare alcuni aspetti, per poi ammettere: «Sì, è vero, lo abbiamo fatto». La giornalista chiede: «Volevate fare breath play quella sera?». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Soter Mulè a Belve Crime: il gioco erotico finito in tragedia e la morte di Paola Caputo. «Vivo nel senso di colpa. Ho pensato più volte al suicidio»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Anteprima Belve Crime - Soter Mulè - Martedì 26 maggio in prima serata su Rai2

Notizie e thread social correlati

Soter Mulè condannato per la morte di Paola Caputo: “Vivo col senso di colpa, ho pensato al suicidio”Soter Mulè, ingegnere romano, è stato condannato in via definitiva per omicidio colposo in relazione alla morte di Paola Caputo.

Belve Crime, Soter Mulé: “Si parla troppo poco della vita stroncata di Paola”Soter Mulé, condannato per l'omicidio colposo di Paola Caputo, sarà ospite domani a Belve Crime insieme a due altri partecipanti.

Temi più discussi: Belve Crime, martedì l'ultima puntata: da Daniele Ughetto Piampaschet a Rosa Amato, le interviste di Francesca Fagnani; Belve Crime, gli ospiti della prossima puntata: le anticipazioni; Soter Mulè condannato per la morte di Paola Caputo: Vivo col senso di colpa, ho pensato al suicidio; Belve Crime svela gli ospiti della prossima attesissima puntata.

Soter Mulè torna a parlare della morte di Paola Caputo avvenuta durante pratiche estreme a Roma nel 2011. A #BelveCrime racconta il senso di colpa che lo accompagna da anni e ammette gli errori commessi quella notte. x.com

A Belve Crime la verione di Soter Mulè e quel gioco erotico finito in tragedia: Ho pensato al suicidioL'appuntamento con l'ultima puntata di stagione di Belve Crime è per martedì 26 maggio, alle 21.20, su Rai 2 ROMA – Un gioco erotico finito in tragedia. Una ragazza di ventiquattro anni morta durante ... dire.it

Belve crime, Soter Mulè: Vivo nel senso di colpa di non aver salvato Paola Caputo. Non era la prima volta che facevamo giochi estremiUna pratica erotica estrema, una ragazza di 24 anni morta e una vicenda che per anni ha fatto discutere l’Italia. Nell’ultima puntata di ... msn.com