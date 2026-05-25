Soter Mulè condannato per la morte di Paola Caputo | Vivo col senso di colpa ho pensato al suicidio

Soter Mulè, ingegnere romano, è stato condannato in via definitiva per omicidio colposo in relazione alla morte di Paola Caputo. Durante un'intervista, ha dichiarato di vivere con il senso di colpa per non averla salvata. Ha anche riferito di aver pensato al suicidio a causa del peso della condanna. La sentenza ha chiuso un procedimento giudiziario iniziato dopo il decesso della donna.

(Adnkronos) – "Vivo con il senso di colpa per non averla salvata". Sono queste le parole di Soter Mulè, l’ingegnere romano condannato in via definitiva per omicidio colposo per la morte di Paola Caputo. L'uomo ospite a 'Belve Crime' nella puntata che andrà in onda domani, martedì 26 maggio, ripercorre la tragedia della giovane ragazza. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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