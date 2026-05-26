Soter Mulè a Belve Crime | la morte di Paola Caputo il gioco erotico fatale
La 23enne è morta nel 2011 durante una sessione di bondage a Roma. La vicenda torna in televisione con una nuova ricostruzione dei fatti, dettagli sulla dinamica e aggiornamenti sul procedimento giudiziario.
Il caso della 23enne morta nel 2011 durante una sessione di bondage a Roma torna al centro dell'attenzione televisiva: ricostruzione, dinamica e processo giudiziario. La morte di Paola Caputo, avvenuta nel 2011 durante una sessione di bondage a Roma, torna sotto i riflettori con la nuova puntata di Belve Crime. Il caso, segnato da pratiche erotiche estreme e da una successiva condanna per omicidio colposo per Soter Mulè, viene ripercorso attraverso la testimonianza dell'ingegnere romano. La dinamica della serata del 2011 Secondo quanto ricostruito nelle indagini e negli atti processuali, la tragedia avviene nel seminterrato (un garage) dell'Agenzia delle Entrate in via Settebagni a Roma. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Belve: Soter Mulè racconta un gioco erotico finito in tragedia
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Leggo. . Una pratica erotica estrema, una ragazza di 24 anni morta e una vicenda che per anni ha fatto discutere l’Italia. Nell’ultima puntata di Belve Crime, Francesca Fagnani intervista Soter Mulè, l’ingegnere romano condannato in via definitiva per omicidio facebook
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