Belve Crime Soter Mulé | Si parla troppo poco della vita stroncata di Paola

Soter Mulé, condannato per l'omicidio colposo di Paola Caputo, sarà ospite domani a Belve Crime insieme a due altri partecipanti. Mulé ha commentato che si discute poco della vita di Paola, vittima dell’incidente.

Soter Mulè, condannato per l'omicidio colposo di Paola Caputo, sarà ospite domani a Belve Crime, insieme a Daniele Ughetto Piampaschet e Marco Ricci Domani, 26 maggio, sarà ospite aBelve Crime Soter Mulè. Questa sarà l’ultima puntata che andrà in onda dello spin-off, poi sarà terminata un’altra stagione condotta da Francesca Fagnani. Insieme a lui ci saranno anche tra gli ospiti:Daniele Ughetto PiampascheteMarco Ricci. Soter Mulé è uningegnere meccanico romano, noto alle cronache per il suo coinvolgimento in ungioco erotico finito in tragedia nel 2011, durante una sessione di bondage ispirata alla tecnica giapponese delloshibari. In quell’occasione, una delle due ragazze coinvolte,Paola Caputo, morì soffocata dopo essere rimasta impigliata nel cappio che le stringeva il collo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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