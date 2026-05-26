Il nuovo management mira a candidati con esperienza consolidata, preferibilmente over 50, e competenze specifiche nel settore. La selezione si concentra su capacità di leadership e conoscenza del mercato, con un occhio di riguardo alla sostenibilità aziendale. Le aziende valutano anche la capacità di adattarsi ai cambiamenti e di gestire team complessi. La ricerca di amministratori delegati e direttori strategici si orienta quindi verso profili maturi, con una solida formazione e un’esperienza comprovata.

Fra i vari messaggi fatti filtrare da Gerry Cardinale all'indomani del secondo fallimento sportivo consecutivo del Milan, c'è un forte richiamo a se stesso. Nel senso che, da quanto si capisce, d'ora in avanti il numero uno di RedBird dovrebbe passare da una gestione del club con modalità "americane" (affido la gestione ai miei manager delle varie aree e a fine stagione ne valuto l'operato) a un modello più "italiano": ovvero attraverso scelte e decisioni prese in forma molto più diretta. I vari fascicoli d'ora in avanti si fermeranno sulla sua scrivania fin dalle fasi iniziali, anche se ovviamente saranno essenziali consigli e riscontri da parte da Ibrahimovic e Calvelli, rispettivamente Senior Advisor di RedBird e ceo International di RedBird Development Group. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sostenibilità, aziendalismo ed età: Cardinale detta i parametri per il nuovo management

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