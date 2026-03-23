Fleet management e sostenibilità | la strategia di SafeFleet per ridurre le emissioni delle flotte

Il panorama della mobilità aziendale attraversa una fase di profonda mutazione, mossa dalla necessità di coniugare l’efficienza dei trasporti con la tutela dell’ambiente. Le direttive europee e gli accordi internazionali sul clima impongono alle organizzazioni una revisione dei modelli di gestione. La contrazione delle emissioni di gas serra non appare più come un’opzione facoltativa, ma agisce come un imperativo per le imprese che mirano alla resilienza. In un contesto dove il settore della logistica incide sulla carbon footprint globale, l’adozione di sistemi evoluti per il controllo e l’ottimizzazione diventa la base della responsabilità d’impresa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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