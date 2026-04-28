Lucia Tognela sbranata da 5 cani l’autopsia esclude il malore | si rafforza la pista dell'aggressione dei Dogo

Un'indagine sulle cause della morte di una donna avvenuta nei boschi di Trivigno ha confermato che non si è trattato di un malore prima dell'aggressione. L'autopsia ha escluso questa ipotesi, rafforzando la teoria che sia stata vittima di un attacco da parte di cinque cani di razza Dogo argentino. Le autorità stanno proseguendo le verifiche per chiarire l’accaduto.

Lucia Tognela non ha avuto un malore prima di essere sbranata da cinque Dogo argentini nei boschi di Trivigno (Sondrio). Come appreso da Fanpage.it, sarebbero questi i primi esiti dell'autopsia. Si rafforza la pista dell'aggressione dei cani.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Lucia Tognela sbranata nei boschi, indagato il proprietario dei cani per omicidio colposo: disposta l’autopsiaIndagato per omicidio colposo il proprietario dei cani che lo scorso 23 aprile hanno sbranato la 60enne Lucia Tognela nei boschi di Trivigno... La 59enne Lucia Tognela sbranata da un branco di cani in Valtellina, disposta l'autopsiaSarà l’autopsia disposta dalla Procura di Sondrio a stabilire le esatte cause del decesso di Lucia Tognela , 59 anni, di Bianzone (Sondrio) sul cui... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lucia Tognela, chi era la donna sbranata e uccisa da un branco di cani; Morte di Lucia Tognela, si indaga sui cani in attesa dell'autopsia; Lucia Tognela morta sbranata in Valtellina: cosa sappiamo. L'autopsia, le segnalazioni precedenti per cinque cani lasciati liberi, i test del dna, i dogo affidati all'Ats; Sbranata dai cani, la vittima è Lucia Tognela di 60 anni: indagini in corso, si segue la pista degli animali di grossa taglia del posto. Lucia Tognela sbranata da 5 cani, l’autopsia esclude il malore: si rafforza la pista dell’aggressione dei DogoLucia Tognela non ha avuto un malore prima di essere sbranata da cinque Dogo argentini nei boschi di Trivigno (Sondrio) ... fanpage.it Lucia Tognela, chi era la donna sbranata e uccisa da un branco di caniSessant'anni e madre di due figli: il corpo senza vita della donna è stato trovato nel pomeriggio di giovedì, nei boschi di Trivigno (Sondrio) ... milanotoday.it E' indagato per omicidio colposo il proprietario dei 5 cani di razza Dogo argentini che, con tutta probabilità, hanno sbranato e ucciso Lucia Tognela, 59 anni, trovata morta nei boschi sopra Tirano. #radiolombardia #noncifermiamomai #valtellina Articolo nei co - facebook.com facebook Trivigno, muore Lucia Tognela: ipotesi aggressione di cani, disposta l’autopsia x.com