Venezia Venturini | Io aperto anche a delusi sinistra loro collante solo l' anti-brugnarismo

Il candidato sindaco di Venezia, al momento in corsa, afferma di essere aperto anche ai elettori della sinistra, anche se li considera uniti principalmente dall’anti-brugnarismo. Se dovesse essere eletto, sarebbe il più giovane a ricoprire questa carica nella città. La sua candidatura ha attirato attenzione per la giovane età e per le posizioni espresse in vista delle prossime elezioni.

Venezia, 8 mar. - (Adnkronos) - Nel caso venisse eletto sarebbe il più giovane sindaco di Venezia di sempre. Simone Venturini, 38 anni, candidato del centrodestra, fa parte di quella generazione di trenta-quarantenni che nel Veneto oggi guida la Regione con Alberto Stefani, Treviso con Mario Conte e Bassano del Grappa con Nicola Finco. "Una certa alleanza generazionale ma anche una certa omogeneità di appartenenza allo stesso schieramento politico credo sia un vantaggio anche per Venezia", risponde all'Adnkronos che lo è andato a trovare nella 'sua' Marghera dov'è nato e cresciuto. "Credo che se il sindaco di Venezia ha il numero di telefono della premier, del vicepresidente della Commissione europea, dei ministri o degli assessori regionali sia un vantaggio per una città che ha bisogno di una cooperazione a più livelli.

Chi è Simone Venturini, candidato sindaco del centrodestra a VeneziaClasse 1987, nato e cresciuto a Marghera, da 11 anni è assessore nella giunta Brugnaro.

