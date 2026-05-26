Sorpresa al Roland Garros | Medvedev eliminato al primo turno Arnaldi avanza dopo una battaglia infinita

Da ilfattoquotidiano.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Roland Garros, Daniil Medvedev è stato eliminato al primo turno dall’australiano Adam Walton in cinque set dopo quasi tre ore e mezza di gioco. Contemporaneamente, Arnaldi ha superato un match durato a lungo e si è qualificato per il turno successivo.

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Terzo giorno di partite e prima grande sorpresa al Roland Garros: Daniil Medvedev – che a Roma ha messo in gran difficoltà Sinner in semifinale – è stato eliminato al primo turno dello Slam parigino dall’australiano Adam Walton al termine di una battaglia di cinque set, in quasi 3 ore e mezza. Il numero 97 del mondo si è imposto su Medvedev, numero 6 del seeding, con il punteggio di 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4. Un’eliminazione a sorpresa, che apre ancora di più il tabellone a Jannik Sinner, adesso con un avversario in meno nel suo percorso verso l’ultimo Slam che gli manca in bacheca. A proposito d’Italia, in attesa di Darderi e Sinner in serata, anche questa terza giornata è partita bene con la vittoria di Matteo Arnaldi, che si è qualificato per il secondo turno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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