Al primo turno di Roland Garros 2026, Daniil Medvedev è stato eliminato dall’australiano Adam Walton. La sconfitta ha impedito un possibile incontro con il tennista italiano. La partita si è conclusa con la vittoria di Walton, che ha avuto la meglio in tre set. Medvedev, tra i favoriti, lascia il torneo all’esordio, mentre Walton prosegue nel tabellone principale.

Grande sorpresa al Roland Garros 2026: Daniil Medvedev esce subito di scena contro l’australiano Adam Walton. Il russo, testa di serie numero 6, perde in cinque set e dice addio anche alla possibile semifinale contro Jannik Sinner. Colpo di scena al Roland Garros. Il torneo perde immediatamente uno dei protagonisti più attesi: Daniil Medvedev viene eliminato al primo turno dalla wild card australiana Adam Walton. Il tennista russo, testa di serie numero 6 del tabellone maschile, cede dopo cinque set con il punteggio di 6-2 1-6 6-1 1-6 6-4 al termine di una partita altalenante e ricca di ribaltamenti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Roland Garros, clamoroso Medvedev: eliminato al primo turno, salta l’incrocio con Sinner

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