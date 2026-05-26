sorpesa venezia martella affondato al primo turno

Alle 15, i primi exit poll indicano una vittoria di Simone Venturini del centrodestra con circa il 47% dei voti. La candidata del centrosinistra, Martella, è data molto indietro e rischia di non superare il primo turno. I risultati ufficiali sono attesi nelle prossime ore. La competizione per la carica di sindaco si svolge in un clima di grande incertezza.

Laguna bluff Il candidato del centrodestra Simone Venturini, erede del sindaco uscente Brugnaro, supera il 50% e la sua lista vola. Laguna bluff Il candidato del centrodestra Simone Venturini, erede del sindaco uscente Brugnaro, supera il 50% e la sua lista vola. La doccia fredda per il centrosinistra arriva subito alle 15, con i primi exit poll, che danno avanti il candidato del centrodestra Simone Venturini, con numeri tra il 47 e il 51%, mentre il dem Andrea Martella resta inchiodato tra il 40 e il 44%. Le proiezioni sono ancora peggio: 50,7% contro 37%. UN TREND CHE NON SI MODIFICA andando avanti con lo spoglio, anzi. Le ultime proiezioni danno l’assessore uscente al 51,5% contro il 38,5%: per il campo larghissimo che sosteneva Martella resta solo la speranza che l’avversario non superi il 50% e si vada al ballottaggio. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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