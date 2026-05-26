Sonny Rollins è morto | caposcuola della hard bop

Sonny Rollins, noto sassofonista e figura chiave del jazz e dell'hard bop, è deceduto all’età di 95 anni. La sua carriera si è estesa per diversi decenni, influenzando il genere musicale con il suo stile. La notizia della sua morte è stata confermata da fonti vicine al musicista. Rollins è considerato uno dei principali esponenti del jazz, noto per le sue improvvisazioni e il contributo al genere.

Si è spento a 95 anniSonny Rollins, caposcuola della hard pob, un jazzista dalla fama internazionale, uno degli ultimi esponenti rimasti di questa area. La famiglia ha annunciato che è deceduto nella sua casa di Woodstock, New York. Lui era considerato al pari di John Coltrane e Charlie Parker tra i sassofonisti più influenti del suo tempo. Sonny Rollinsha iniziato nel mondo della musica a undici anni, attraverso le lezioni di pianoforte e sassofono. All’età di 16 anni è entrato negli Harlem Rollin’ dove hanno suonato anche Jackie McLean, Arthur Taylor, e Kenny Drew con i quali costituirà una band alle scuole superiori. Alla fine degli anni quaranta aveva raggiunto un livello di bravura tale da poter cominciare a suonare con i musicisti suoi idoli, e con i suoi coetanei che stavano facendo la storia del jazz, tra cui Miles Davis. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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