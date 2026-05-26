morto sonny rollins il sassofonista leggenda del jazz aveva 95 anni

È morto Sonny Rollins, il famoso sassofonista jazz, all’età di 95 anni. La notizia è stata diffusa dai familiari e confermata da fonti vicine alla famiglia. La sua scomparsa è avvenuta in modo naturale. Rollins era considerato uno dei musicisti più influenti nel mondo del jazz. La famiglia ha comunicato che i funerali si terranno nei prossimi giorni.

(LaPresseAp) E’ morto Sonny Rollins. Il leggendario sassofonista, leggenda del jazz, è morto all’età di 95 anni. Il suo portavoce ha confermato la sua scomparsa nella sua casa di Woodstock, New York. Rollins, tenore noto per il suo suono audace e la sua costante sperimentazione, era una figura venerata nel jazz, celebrato per le sue capacità di improvvisazione e per la sua influenza, al pari di grandi come John Coltrane e Charlie Parker. Nonostante il successo, si prendeva spesso delle pause per esplorare nuovi stili, considerandosi sempre “un’opera in continua evoluzione”. Rollins ha vinto numerosi Grammy Awards e ha continuato a esibirsi fino agli 80 anni, quando problemi di salute lo hanno costretto al ritiro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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