Sonego affronta Paul e Cinà sfida De Jong nel secondo turno di Parigi. I precedenti tra Sonego e Paul sono favorevoli all’azzurro, mentre Cinà sfida l’olandese De Jong. Entrambi i giocatori italiani cercano di avanzare al terzo turno del Roland Garros. Non sono stati ancora disputati gli incontri, ma le sfide sono in programma nelle prossime ore. La vittoria di uno dei due rappresentanti italiani potrebbe proseguire il cammino nel torneo.

Per Cinà c’è De Jong, per Sonego c’è Paul al secondo turno di Parigi: i precedenti e l’analisi delle prossime due sfide azzurre al Roland Garros. Lorenzo Sonego ha sudato tutte le camicie che aveva. Federico Cinà pure, visto che per mettere ko quel gigante di Reilly Opelka ci sono voluti 5, interminabili, set. Entrambi hanno consumato un sacco di energie, dunque, motivo per il quale è da capire con che umore e con quali forze affronteranno il secondo turno sulla terra rossa di Parigi. Due tennisti diversi, con un’esperienza completamente diversa alle spalle: da una parte ci sono la freschezza e l’entusiasmo di Cinà, dall’altra la grinta del tennista piemontese, che ce la metterà tutta, come il suo collega, per conquistare un posto al terzo turno dello Slam francese in una giornata che si preannuncia caldissima per i colori azzurri. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Sonego e Cinà, avanti tutta: missione terzo turno, i pronostici degli azzurri

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