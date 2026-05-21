Tabellone Roland Garros | il sorteggio degli azzurri e i pronostici del primo turno

Da ilveggente.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da lunedì, i tennisti italiani scenderanno in campo nel primo turno del Roland Garros, torneo di tennis che si svolge sulla terra battuta a Parigi. Il sorteggio ha definito gli incontri di ciascun atleta, con alcune sfide che coinvolgono avversari di livello internazionale. I pronostici indicano favoriti per il primo turno alcuni tra i giocatori italiani, mentre altri dovranno affrontare avversari con ranking più alto. Le partite rappresentano l’inizio di una competizione che proseguirà nelle settimane successive.

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Primi turni azzurri a Parigi: l’analisi tecnica e i favoriti delle sfide che i tennisti italiani affronteranno da lunedì sulla terra rossa del Roland Garros. La rotta è tracciata e, a questo punto, non resta che indossare le sneakers e riempire i borsoni di racchette, snack e integratori. L’urna parigina ha infatti emesso il suo verdetto, il che sta a significare che il tabellone del Roland Garros 2026 ha preso forma, con tutte le sue incognite e le potenziali insidie che inevitabilmente porta con sé uno Slam che si gioca al meglio dei 5 set su una superficie ostica come la terra battuta. Il battaglione azzurro si presenta ai nastri di... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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