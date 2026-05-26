Mentre è in corso l’analisi del voto delle Amministrative – con il centrosinistra che affonda a Venezia mentre Giorgia Meloni e i partiti di governo esultano per il pericolo scampato – l’ultimo sondaggio di Swg per il Tg La7 fa il punto sull’ orientamento di voto degli italiani. La forza politica che registra il calo maggiore a livello nazionale è proprio il partito della della premier mentre crescono Pd e M5s, oltre al partito di Roberto Vannacci che si avvicina sempre più alla Lega di Matteo Salvini. L’indagine di Swg è stata condotta tra il 20 e il 25 maggio, quindi non tiene conto dell’esito della tornata elettorale delle comunali. Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 28,1% ma registra una flessione di 0,4 punti percentuali rispetto alla settimana precedente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sondaggio Swg, a livello nazionale cresce il campo progressista mentre calano i partiti di governo

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