Sondaggio Swg a livello nazionale cresce il campo progressista mentre calano i partiti di governo

Da ilfattoquotidiano.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sondaggio Swg per il Tg La7 mostra un aumento del consenso per i partiti progressisti a livello nazionale, mentre quelli di governo registrano un calo. La percentuale di italiani che si dichiarano favorevoli alle forze di sinistra è in crescita rispetto alle rilevazioni precedenti. Nel frattempo, nel voto amministrativo, il centrosinistra perde terreno in alcune città chiave, mentre i partiti di governo festeggiano i risultati favorevoli in altre aree.

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Mentre è in corso l’analisi del voto delle Amministrative – con il centrosinistra che affonda a Venezia mentre Giorgia Meloni e i partiti di governo esultano per il pericolo scampato – l’ultimo sondaggio di Swg per il Tg La7 fa il punto sull’ orientamento di voto degli italiani. La forza politica che registra il calo maggiore a livello nazionale è proprio il partito della della premier mentre crescono Pd e M5s, oltre al partito di Roberto Vannacci che si avvicina sempre più alla Lega di Matteo Salvini. L’indagine di Swg è stata condotta tra il 20 e il 25 maggio, quindi non tiene conto dell’esito della tornata elettorale delle comunali. Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 28,1% ma registra una flessione di 0,4 punti percentuali rispetto alla settimana precedente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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