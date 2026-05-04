Sondaggio Swg continua il calo dei partiti di governo Scendono i 5 stelle sale il Pd

Secondo un nuovo sondaggio condotto da Swg per TgLa7, i partiti di governo mostrano un leggero calo nelle preferenze degli italiani. In particolare, i sondaggi indicano una diminuzione per Fratelli d’Italia, Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega, con variazioni che vanno dallo 0,1% al 0,3%. Nel frattempo, il Partito Democratico registra un aumento delle preferenze.

Calano i big della politica nel nuovo sondaggio Swg condotto per il TgLa7, con una diminuzione delle preferenze per Fratelli d’Italia -0,3%, Movimento 5 Stelle -0,1%, Forza Italia -0,2% e Lega -0,1%. In salita il Partito Democratico e Verdi e Sinistra +0,2%. Tra i partiti minori rimane stabile Futuro Nazionale, in risalita Italia Viva +0,2%, Azione, Più Europa e Noi Moderati +0,1%. In discesa Altre Liste -0,2%. Cala dell’1% la percentuale di chi non si esprime. Piano Casa, a chi andranno i 100mila alloggi annunciati dal governo? Dalla nazionalità ai limiti Isee, tutti i requisiti Da Casalino a Matty il Biondo, fino a quello che si fa chiamare “Cupido” la carica dei candidati pop alle comunali del 24 e 25 maggio «Avevamo già la sua cameretta»: parla la coppia uruguaiana scartata per Nicole Minetti.🔗 Leggi su Open.online

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