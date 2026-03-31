Legge elettorale da oggi al via l’iter dello Stabilicum | le novità cosa cambia

Oggi prende avvio in commissione Affari costituzionali della Camera l’iter dello Stabilicum, la proposta di legge elettorale promossa dal centrodestra. La discussione parlamentare riguarda le modifiche alle norme elettorali introdotte dalla nuova proposta, che rappresenta un passaggio formale nel percorso legislativo. La fase preliminare prevede l’incardinamento e l’esame dei dettagli della legge da parte dei membri della commissione.

(Adnkronos) – Inizia oggi, con l’incardinamento in commissione Affari costituzionali della Camera, l’iter dello Stabilicum, la proposta di legge elettorale targata centrodestra. Dopo la battuta d’arresto al referendum sulla giustizia, è stata la stessa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a chiedere uno sprint ai suoi per cambiare le regole del gioco, un invito che sembra. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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