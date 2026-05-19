Sondaggio politico Swg martedì 19 maggio 2026 centrodestra in calo con FdI e Meloni avanzano Pd e M5S

Da virgilio.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sondaggio politico condotto da Swg il 19 maggio 2026 mostra un calo nel supporto al centrodestra, con Fratelli d’Italia e la leadership di Meloni che registrano una diminuzione nei consensi. Al contrario, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle registrano un aumento di preferenze tra gli elettori. I risultati evidenziano come le intenzioni di voto degli italiani si siano spostate rispetto alle rilevazioni precedenti, con variazioni significative tra le principali forze politiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per chi voterebbero gli italiani martedì 19 maggio 2026? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

sondaggio politico swg marted236 19 maggio 2026 centrodestra in calo con fdi e meloni avanzano pd e m5s
© Virgilio.it - Sondaggio politico Swg martedì 19 maggio 2026, centrodestra in calo con FdI e Meloni, avanzano Pd e M5S
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sondaggio politico 11 maggio: come andrebbe se si votasse oggi

Video Sondaggio politico 11 maggio: come andrebbe se si votasse oggi

Sullo stesso argomento

Sondaggio politico Swg martedì 12 maggio 2026, Meloni e FdI immobili mentre il Pd e Schlein avanzanoPer chi voterebbero gli italiani martedì 12 maggio 2026? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini.

Sondaggio politico Swg martedì 28 aprile 2026, Meloni e Salvini in calo con FdI e Lega mentre il Pd è stabilePer chi voterebbero gli italiani martedì 28 aprile 2026? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini.

sondaggio politico swg martedìSondaggio politico SWG per il TGLA7 11 maggio: crescono PD e Futuro Nazionalerecente sondaggio SWG per TG La7 dell'11 maggio 2026 delinea uno scenario politico caratterizzato da una sostanziale stabilità ai vertici e piccoli aggiustamenti nelle retrovie. Fratelli d’Italia si c ... la7.it

sondaggio politico swg martedìSondaggio politico Swg: in calo Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. Nel campo progressista crescono Pd e AvsL’ultima rilevazione demoscopica dell'istituto Swg, di lunedì 4 maggio 2026, delinea una leggera erosione per l’area di governo e una timida riscossa per le opposizioni, il tutto incorniciato da un da ... ilsicilia.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web