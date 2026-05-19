Il sondaggio politico condotto da Swg il 19 maggio 2026 mostra un calo nel supporto al centrodestra, con Fratelli d’Italia e la leadership di Meloni che registrano una diminuzione nei consensi. Al contrario, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle registrano un aumento di preferenze tra gli elettori. I risultati evidenziano come le intenzioni di voto degli italiani si siano spostate rispetto alle rilevazioni precedenti, con variazioni significative tra le principali forze politiche.

Per chi voterebbero gli italiani martedì 19 maggio 2026? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sondaggio politico Swg martedì 19 maggio 2026, centrodestra in calo con FdI e Meloni, avanzano Pd e M5S

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Sondaggio politico 11 maggio: come andrebbe se si votasse oggi

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