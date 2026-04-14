Secondo un sondaggio condotto da Swg per Tg La7 il 14 aprile 2026, la percentuale di consensi per i partiti di maggioranza e opposizione è in calo. La leader di Fratelli d'Italia e il suo partito registrano un decrement nelle intenzioni di voto rispetto alle settimane precedenti, così come la segretaria del Partito Democratico. I risultati mostrano un quadro di sfiducia crescente tra gli elettori italiani nei confronti delle forze politiche principali.

Per chi voterebbero gli italiani martedì 14 aprile 2026? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sondaggio politico Swg Tg La7 oggi martedì 14 aprile 2026, ancora giù Meloni con FdI e Schlein col Pd

Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 27 gennaio 2026, Meloni e FdI bene come Schlein e il Pd: giù M5S e FIPer chi voterebbero gli italiani martedì 27 gennaio 2026? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini.

Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 20 gennaio 2026, Meloni e FdI in risalita come Schlein e il PdPer chi voterebbero gli italiani martedì 20 gennaio 2026? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini.

Sondaggio politico, calano tutti i big: giù Fratelli d'Italia, Pd e M5S x.com

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