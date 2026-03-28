Sondaggio Piepoli Fratelli d’Italia resta primo partito ma perde terreno | cresce il M5S Conte avanti alle primarie

Il sondaggio dell’Istituto Piepoli, condotto tra il 24 e il 25 marzo 2026, mostra che Fratelli d’Italia mantiene la prima posizione tra i partiti, anche se registra una lieve perdita di consensi. Il Movimento 5 Stelle registra invece un aumento di voti, mentre l’ex premier, in corsa per le primarie, si colloca avanti rispetto agli altri candidati. La situazione appare stabile, ma ci sono segnali di cambiamenti sotterranei.

Il nuovo sondaggio dell’Istituto Piepoli, realizzato tra il 24 e il 25 marzo 2026, fotografa una situazione politica stabile nei rapporti di forza ma con segnali di movimento sotto la superficie. Fratelli d’Italia si conferma primo partito al 29,5%, mantenendo un vantaggio netto su tutte le altre forze, ma registra un calo di un punto rispetto alla precedente rilevazione. Alle sue spalle il Partito Democratico scende al 21,5% (-0,5), mentre il Movimento 5 Stelle cresce al 13% (+0,5), rafforzando la propria posizione nel campo dell’opposizione. Il dato è rilevante perché, pur senza modificare gli equilibri generali, indica una fase di assestamento: il centrodestra resta davanti, ma perde qualcosa, mentre dentro l’opposizione si riapre una dinamica competitiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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